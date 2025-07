Vila Sevastopulo bo zasijala v novi podobi

V kampusu tržaške univerze za Trgom Evropa stoji vila Sevastopulo. Leta 1862 jo je dal zase in za svojo družino zgraditi podjetnik Angelo Valerio. Razkošno trinadstropno palačo so krasile številne freske in stenske poslikave.

Objekt je leta 1962 odkupila tržaška univerza; v njem so domovali laboratoriji za biologijo ter predavalnice Fakultete za naravoslovje in farmacijo. Vila je zapuščena od zgodnjih devetdesetih let – od takrat jo je načel zob časa, vlaga in plesen pa sta dodobra poškodovali dragocene umetnine na stenah.

Pred popolnim propadom sta vilo rešili Univerza v Trstu in fundacija Tržaške hranilnice (CRTrieste). V obnovitvena dela, ki so jih medijem predstavili včeraj, sta ustanovi vložili skupno pet milijonov evrov.

Celotno strukturo so morali delavci najprej zavarovati, porušili so tudi nekaj odvečnih zidov, ki so jih dodali v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Tudi takrat, ko je univerza kupila stavbo, so zagnali restavratorska dela, ki pa so objektu povzročila več škode kot koristi.

Freske so med drugim prepleskali in na njihovem mestu z akrilnimi barvami naslikali nove podobe. Restavratorji bodo zato morali najprej odstraniti površinske sloje barve, nato pa se bodo lotili reševanja originalnih poslikav. Na njih so med drugim upodobljeni tudi prizori Trsta in griča Monte Valerio, na katerem že več kot 160 let stoji gradič.