Vinu je treba dati čas

Strast, radovednost in potrpežljivost so – seveda poleg grozdja – glavne sestavine večletnega vinskega projekta družine Skerlj, ki namesto takojšnjega uživanja mladih vin spodbuja njihovo večletno zorenje. »Stari Grki so kronos pojmovali kot čas, ki povezuje preteklost, sedanjost in prihodnost. Kairos pa je nakazoval ugodno priložnost. Kronos je torej dragoceni kronološki čas, ujet v naše steklenice,« pravi Andrej Skerlj. Novo linijo vin Kronos so v ponedeljek predstavili na degustacijskem večeru na domačiji Bajta pri Saležu, pred božičem jo z novo etiketo prodajajo tudi v lesenem darilnem zabojčku. Na srečanju, ki ga je uvedel Robi Jakomin, je Skerlj poudaril, da gre za pomemben korak za njihovo družinsko podjetje.

Svoje pozdrave so prinesli zgoniški občinski odbornik za kmetijstvo Mirko Sardoč (ta je izpostavil pogum in optimizem, ki ga Skerljevi vlagajo v svoje delo), predsednik LAS Kras David Pizziga (poudaril je, da so Kraševci uspešni predvsem s svojo trmoglavostjo, ker so navajeni na neugodne okoliščine), koordinator projekta Devin - Nabrežina mesto vina Massimo Romita, tržaški delegat italijanskega združenja someljejev AIS Bruno Cataletto ter delegat združenja pokuševalcev vin ONAV Marco Del Castelletto.

Sledil je ogled videoposnetka o Bajti, ki ga je zrežiral Massimiliano Milic, uresničili pa so ga s pomočjo LAS Kras.

V pokušnjo so pod vodstvom Bruna Cataletta in samega gostitelja ponudili pet različnih letnikov vitovske, začenši z letnikom 2020 (ta še ne sodi v linijo Kronos), nakar so prešli postopno nazaj v čas – 2017, 2016, 2015 in 2013. Vsaka vitovska ima svoje značilnosti in okus, ki se iz leta v leto precej razlikuje (toliko, da včasih ni lahko ugotoviti, katero vino je pravzaprav starejše), pa tudi barva se je s časom vse bolj pozlatila.

