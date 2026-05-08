Vipavska hitra cesta spet povzroča skrbi

Vipavsko hitro cesto H4, ki povezuje Vrtojbo in Razdrto, bo družba Dars letos poleti zaradi nujnih del ponovno zaprla za promet. Čeprav nihče noče, da bi se ponovile lanske hude težave v prometu, ki so zlasti na Tržaškem in v okolici – pod udarom so bili Fernetiči, okolica Sežane, cestninska postaja pri Moščenicah in okoliške ceste – povzročile veliko nevšečnosti ter splošno gospodarsko škodo, se ponovno napovedujejo zahtevni poletni tedni.

Ravno o tem je bil govor na sestanku na tržaški prefekturi, kjer so se udeleženci seznanili z letošnjo časovnico. Če je lani zaprtje pri Razdrtem nastopilo v drugi polovici avgusta, bo tokrat na vrsti že 5. julija, torej čez slaba dva meseca, in sicer v drugi smeri, med Vipavo in Razdrtim, trajalo pa naj bi 132 dni, nekje do novembra. Hitra cesta H4 bo v tem času zaprta za vsa vozila, tovornjake nad 3,5 tone pa bodo z Goriškega preusmerjali proti Moščenicam in meji pri Fernetičih. In to sredi turistične sezone, kar vzbuja nemajhne skrbi.

Sestanka, ki mu je predsedoval prefekt Giuseppe Petronzi, so se udeležili predstavniki Dežele FJK, goriške prefekture, italijanskega veleposlaništva v Ljubljani, Generalnega konzulata Slovenije v Trstu, občin Trst, Devin - Nabrežina in Repentabor, policijskih sil, gasilcev, carinske in pristaniške uprave, družb Anas, FVG Strade, Autostrade Alto Adriatico, Interporto Trieste in SDAG ter drugih deležnikov.

Tema srečanja so bile posledice zapore na promet na italijanski strani meje, po navedbah prefekture je bila izražena nuja po tesnem sodelovanju s slovenskimi oblastmi in usklajevanju preventivnih ukrepov za ublažitev težav v prometu.

Predstavniki avtocestne družbe Autostrade Alto Adriatico so predstavili simulacije povečanega prometa, ki so jih opravili na podlagi informacij o julijski prometni zapori. »Aktualni namen družbe Dars, da cesto H4 zapre za vsa vozila, pri čemer bi od 5. julija in za naslednjih 130 dni le vozila pod 3,5 tone lahko peljala po regionalni cesti 444, bi neizogibno vplival na promet v obdobju počitnic proti Moščenicam, torej tudi na tiste voznike, ki so namenjeni v Slovenijo in na Hrvaško,« je družba zapisala v sporočilu za medije. Družba Autostrade Alto Adriatico je vzpostavila stik z Darsom in »podrobno predstavila težave pri upravljanju poletnega prometa na celotnem italijansko-slovenskem omrežju«. »Težave so objektivne, temeljijo na analizah,« so pristavili pri deželni avtocestni družbi.