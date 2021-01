Na nocojšnji predvečer dneva spomina je Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič v spomin na žrtve holokavsta tradicionalno prirejal baklado za spomin, mir in sožitje, ki je startala pri stadionu Grezar in se zaključila v tržaški Rižarni. Letošnja baklada je bila, žal, zaradi pandemije le virtualna. Na zborovskem Facebook profilu in na kanalu Youtube so danes objavili krajši video posnetek kot poklon in doprinos k čuvanju spomina na tiste tragične dogodke.