Virtualni in vodeni ogled po slovenskem Trstu

Zveza slovenskih kulturnih društev prireja ob letošnji 56. Barcolani dva dogodka v okviru slovenskega niza prireditev, ki nosi naslov Slovenski pozdrav Barkovljanki (tega bodo podrobneje predstavili danes na novinarski konferenci). Oba dogodka je podprla Dežela Furlanija – Julijska krajina.

Najprej bo na vrsti virtualni sprehod po slovenskem Trstu, in sicer v petek, 4. oktobra, ob 18. uri v dvorani Bobi Bazlen palače Gopčević (Ulica Rossini 4). Srečanje bo potekalo v italijanskem jeziku. Obiskovalci bodo s pomočjo projekcij posnetkov tržaških kotičkov spoznavali zgodovino Slovencev v Italiji in druge zanimivosti. Pogovor z novinarko Primorskega dnevnika Poljanko Dolhar in profesorico ter vodičko Eriko Bezin bo moderirala Ester Gomisel, sodeloval pa bo tudi Ilija Ota, ki bo večer obogatil z branjem odlomkom iz literature o tem večjezičnem mestu. Sledila bo zdravica s tipičnimi lokalnimi dobrotami. Vstop je prost.

Točno teden zatem, v petek, 11. oktobra, pa bo ob 17.30 na sporedu voden ogled slovenskega Trsta. Udeleženci se bodo zbrali pred Mestno hišo na Velikem trgu. Vodička Malina Tedeschi bo obiskovalce pospremila po pomenljivih točkah, ki pričajo o slovenski prisotnosti v Trstu. Ogled je brezplačen, a je potrebna predhodna rezervacija na telefonski številki 040 635626. Prijave sprejemajo do zapolnitve mest (teh je 30), in sicer od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure.