Virtualni pouk v času koronavirusa

Prekinitev didaktične dejavnosti zaradi izredne odredbe deželne uprave o preventivnih ukrepih pred morebitnimi okužbami s koronavirusom Covid 19 je ravnatelje, profesorje in dijake vse prej kot potrla. Osnovne, nižje srednje in višje srednje šole so se v tem času preizkusile z delom na daljavo in z uporabo novih tehnologij, ki so sicer v marsikateri državi že vsakdanje. V šolskih prostorih vlada neka zaskrbljenost, ki pa je ponekod slišati kot pogon za iskanje primernih rešitev, ustreznih organizacijskih in didaktičnih prijemov za optimalno obvladovanje situacije. Čas je za popolnejšo uporabo elektronskih dnevnikov, platform, videokonferenc in spletnih povezav, ki omogočajo kakovostno izobraževanje na daljavo.

Pri nekaterih ravnateljih smo poizvedovali, kako doživljajo prisiljeni premor.