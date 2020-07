Visokokakovostni nadzor nad movido

Operativno komunikacijski center tržaške lokalne policije premore novo visokotehnološko kamero, a le do oktobra. Občina Trst je namreč sprejela ponudbo podjetja za videonadzor Monitcolo&Foti in na Trg Hortis začasno postavila virtualno oko, ki gleda v smeri Ulice Torino, vse do Trga Venezia. Tam je sicer že bila postavljena ena od več kot stotih kamer, ki nadzorujejo mestne ulice in trge, slika in ostrost posnetega kadra pa sta z novo napravo veliko bolj kakovostni. Dragoceno novost so danes dopoldne predstavili na sedežu lokalne policije v Ulici Revoltella.

