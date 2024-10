Vitovska na Barcolani

Ob najbolj obiskanem dogodku v Trstu ga ni prizorišča, ki bi bilo bolj izpostavljeno in prestižno, kot je Veliki trg. In ravno tam, v prostorih dvonadstropne stojnice (bolje bi rekli montažne hišice) Io sono FVG, ki jo Dežela FJK namenja odličnostim svojega ozemlja, se predstavljajo slovenski vinarji. Društvo vinogradnikov s Krasa je v petek ob prisotnosti lepega števila vinarjev, predstavnikov institucij in medijev priredilo zdravico z okusnimi avtohtonimi vitovskami.

»S tem smo se hoteli zahvaliti deželi, ki nam daje na razpolago ta prostor za promocijo vin, pa tudi organizatorjem Barcolane in občinam, ki med drugim sodelujejo v sklopu Mesta vina,« je goste pozdravil Matej Skerlj, predsednik Društva vinogradnikov s Krasa. Dodal je, da »je to tudi priložnost, da se vinarji prvič srečamo po trgatvi, saj smo pravkar pospravili pridelek v kleti. Letina je bila količinsko skromna, ampak kvalitetna,« je pristavil Skerlj.

»Komaj čakamo, da to kakovost sami preizkusimo,« se mu je odzval Pierpaolo Roberti, član deželne vlade, pristojen za lokalno samoupravo, ki je vsem izrekel dobrodošlico v prostorih »deželne izložbe« na Velikem trgu. Predsednik društva SVBG in organizator Barcolane Mitja Gialuz je izpostavil, da »na Krasu terja vinogradništvo veliko mero vztrajnosti, sposobnosti in zagnanosti, danes še bolj kot nekoč«. Podnebne spremembe predstavljajo namreč za vse pridelovalce velik izziv.

Pozdravili so tudi tržaška podžupanja Serena Tonel, miljska občinska odbornica Elisabetta Steffè, repentabrska županja Tanja Kosmina, zgoniška županja Monica Hrovatin (ob njej je bil tudi občinski odbornik Rado Milič) in predsednik LAS Kras David Pizziga. Vsi so izpostavili pravilno izbiro sodelovanja, združevanja moči in skupne promocije, saj je prav, da se vinogradnikom po tolikšnem delu ponudi primerno izložbo.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.