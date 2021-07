Vitovska se vrača na Devinski grad

Očarljivi prostori Devinskega gradu bodo 16. in 17. julija prizorišče že petnajstega priljubljenega festivala Vitovska in morje, ki bo kot vsako leto privabil lepo število ljubiteljev lokalnih kulinaričnih specialitet in avtohtone kraške vinske sorte. Dogodek, ki ga prireja Društvo vinogradnikov Krasa v sodelovanju s številnimi partnerji in inštitucijami, so dopoldne predstavili pred kavarno San Marco v Trstu.

Vrhunec dogajanja bo v petek in soboto, 16. in 17. julija, ko se bo na dvorišču grada v Devinu javnosti predstavilo 29 vinarjev in prav toliko gostilničarjev. Teh bo v primeru lepega vremena lahko le 500 na dan. Vstopnice so na razpolago v predprodaji v baru Vatta na Opčinah, Baru X v Ulici Coroneo ter v restavraciji Bunker Wine v Nabrežini. Vstopnina znaša 35 evrov, število vstopnic pa je zaradi protikoronskih ukrepov omejeno. V predprodaji je le 250 vstopnic za soboto in prav toliko za nedeljo. V primeru lepega vremena bo še enkrat toliko vstopnic na razpolago na dan dogodka pri grajskem vhodu, njihova cena bo 40 evrov.

Pomembna novost letošnje izvedbe pa je obvezno zeleno kovidno potrdilo, ki ga bodo morali obiskovalci pokazati, če bodo želeli dostopati na prizorišče. Dostop bo mogoč tudi s predloženim negativnim brisom, ki ne sme biti starejši od 48 ur. Ob priliki bodo v prostorih društva Società velica Duino izvajali hitre teste za ceno petnajstih evrov. Obvezne predhodne rezervacije zbirajo na telefonski številki 040 942133.

V soboto bo na sporedu tudi tradicionalni posvet, ki letos nosi naslov Avtohtona vina kot temelj za ponovni zagon in boljšo prihodnost. Med drugimi bosta na debati sodelovala tudi kmetijski minister Stefano Patuanelli ter podpredsednik Univerze za gastronomske vede v Pollenzu in soustanovitelj organizacije Slow Food Silvio Barbero.