Vlada bo financirala žičnico med Trstom in Opčinami

Projekt žičnice, ki naj bi povezovala mesto z Opčinami, bo financirala vlada. Minister za infrastrukturo in promet Matteo Salvini, ki je na enem od zadnjih obiskov V Trstu napovedal, da bo za ta projekt posegel v državno blagajno, je 23. decembra lani potrdil dokument o javnem financiranju projekta, zdaj pa je bila ministrska odločba tudi objavljena. Trstu bo namenil 48,8 milijonov državnega denarja.

Kljub temu, da projekt, ki je bil sprva financiran iz mehanizma za okrevanje in odpornost, že od vsega začetka spremljajo pomisleki o smiselnosti grobega posega v prostor (zlasti na območju gozda Boved), lokalni in rimski odločevalci verjamejo, da bi lahko gradnja žičnice razbremenila lokalni promet in zmanjšala onesnaženost. Ministrstvo, ki bo zdaj financiralo projekt, je septembra lani sporočilo, da žičnice ne morejo financirati z evropskim denarjem zaradi negativnega okoljskega mnenja, po katerem morajo vsi projekti iz sklada NOO spoštovati načelo »da ne škoduje bistveno«. Ker to mnenje ni obvezno za državne projekte, je Salvini tržaškemu županu Robertu Dipiazzi že oktobra obljubil nadomestni denar za uresničitev tega projekta.

Rečeno, storjeno. Minister Salvini je zdaj tudi uradno našel 48,8 milijonov za uresničitev tržaškega projekta trajnostne mobilnosti. Nadomestna sredstva bodo v vladi dobili s prerazporeditvijo sredstev, ki so bila prej dodeljena za novo tramvajsko progo v Padovi.