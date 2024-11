Vladimir Bartol je še danes pomemben v slovenskem prostoru

»Slovenska književnost v Trstu je pomemben dejavnik ne samo slovenske, temveč širše tržaške in evropske literature.« Tako je v svojem nagovoru danes dopoldne senatorka in literarna kritičarka Tatjana Rojc uvedla mednarodni znanstveni simpozij Bartol 120 let po rojstvu in Alamut 85 let po izidu. Pri organizaciji dogodka, ki je nastal na pobudo Inštituta za civilizacijo in kulturo, sta sodelovali Slovenski klub in Društvo slovenskih izobražencev.

V imenu inštituta je Alja Brglez povzela pomen del in prisotnosti Vladimirja Bartola v slovenskem prostoru. Miran Košuta se je poglobil v Bartolovo potopisje. Vilma Purič je analizirala razlike med literarnimi deli Marice Nadlišek Bartol in sina Vladimirja. Svojo raziskavo o dnevniških zapisih, ki še niso doživeli objave, pa je povzela Aleksandra Tobiasz iz ICK.

Marsikaj o romanu Alamut je povedal Igor Grdina. Gruša Zlobec je iz Ljubljane poslal razmišljanje o Alamutu in vprašanju migracije na primeru magrebskih migracij v Francijo. Brglezova se je osredotočila na Alamuta v maturitetnih esejih, Katja Pegan pa v gledališkem uprizarjanju.