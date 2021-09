Vlaki do Žavelj in Škednja po novi progi

Tovornim vlakom, ki so iz Žavelj ali Škednja namenjeni v smeri proti Benetkam in Trbižu, od včeraj ni treba več do postaje pri Svetem Andreju. Sedem milijonov in pol evrov vredna naložba in dve leti dela sta namreč omogočila prenovitev in ponovno odprtje železniške povezave med omenjenima krajema in glavno železniško progo, ki okoli tržaškega mestnega središča mimo Rocola in Scala sante pelje proti Opčinam.

Žaveljski in škedenjski železniški terminal so za potrebe industrijskega razvoja območja aktivirali med letoma 1930 in 1960. Prenehali so ju uporabljati v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Pred leti so ju prenovili in ponovno aktivirali, danes sta pomemben del nove logistične ploščadi v tržaškem pristanišču. Z glavno železniško progo ju po novem povezuje približno kilometer dolg železniški pas, ki teče po Ulici Svevo mimo nakupovalnega središča Torri d'Europa, med nekdanjima železniškima križiščema Sveti Jakob in Canteri. Postaja pri Svetem Andreju bo tako razbremenjena dela tovornega prometa, tja bodo lahko zdaj usmerili velik del tovora, ki bo prispel na pomole številka pet, šest in sedem. Zato bodo v sklopu 112 milijonov evrov vredne naložbe pri Svetem Andreju uredili še nov 750 metrov dolg železniški odsek za tovorni promet. Terminal bo tako postal prvi v Italiji po številu tovornih vlakov.

Podjetje Adriafer, ki upravlja železniški promet v tržaškem pristanišču, je v dogovoru z italijanskimi železnicami (RFI) že opravilo testno vožnjo na novem odseku. »S pridobljenim železniškim priključkom bomo bistveno bolj kompetitivni. Naša razvojna strategija predvideva revitalizacijo že obstoječe pristaniške in železniške infrastrukture, ne pa investiranja v nove objekte,« je novost pokomentiral Zeno D’Agostino, predsednik pristaniške uprave za zahodni Jadran.