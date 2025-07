Italijanske železnice sporočajo, da je železniški promet med Trstom in Nabrežino zaradi neurij in slabih vremenskih razmer upočasnjen. Vlaki visoke hitrosti in regionalni vlaki bodo lahko zamujali do 90 minut, so sporočili. Regionalnim vlakom bodo morebitno skrajšali trase ali jih celo odpovedali.

Prejšnji teden je na tem odseku že prišlo do zamud zaradi okvar na progi in težav s tovornim vlakom.