29. avgusta bo spet stekla običajna povezava vlakov med Trstom in Nabrežino. Po več mesecih so namreč utrdili skalnato steno blizu železniškega razcepa oz. Bivia pri Nabrežini. Na tem območju je 22. junija prišlo do usada, kar je povzročilo tudi iztirjenje vlaka.

Od 8. julija je tako sedem tednov 60 delavcev delalo na tem, da so na območju, dolgem 1,2 kilometra, utrdili skalnato steno. Železniška družba Rete Ferroviaria Italiana je v ta namen investirala 4,5 milijona evrov.