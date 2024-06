Vlaki namesto letala in žičnice

»Očitno obstajajo alternative.« S to izjavo deželne svetnice Pakta za avtonomijo in gibanja Zdaj Trst Giulie Massolino bi lahko strnili njeno včerajšnjo novinarsko konferenco o povezavah med Trstom in preostalimi deli Italije. Svetnica je namreč v deželnem svetu FJK predstavila svetniški vprašanji na temo, eno o vlakih za turiste in eno o letu med Trstom in Milanom.

»Ponavljajo nam, da proga med Tržičem in Trstom nima zmogljivosti za več potniških vlakov,« je dejala Massolino. »Dejstvo, da so uvedli poletne vlake za turiste in potnike ladij za križarjenje pa pomeni, da je očitno mogoče dodati vlake,« je nadaljevala. Vprašanje zmogljivosti proge je predvsem navezala na projekt žičnice med Trstom, Barkovljami in Opčinami. Massolino se je namreč obregnila ob presojo okoljskega vpliva žičnice, ki slednjo smatra kot okoljsko primerno možnost za vstop v Trst s severa, tudi zaradi pomanjkanja alternativnih rešitev.

Drugo svetniško vprašanje pa je vezano na letalsko povezavo med Trstom in Milanom, ki jo je vzpostavil italijanski prevoznik v državni lasti ITA Airways na pobudo deželne vlade FJK. Massolino je deželno vlado vprašala o zaželenih rezultatih leta in če so preverili druge možnosti, saj moramo zaradi podnebne krize premisliti svoje prevozne navade. Med sredinim zasedanjem deželnega sveta ji je na to temo pristojna odbornica Cristina Amirante tudi odgovorila in predstavila statistike o letalski povezavi. V teh mesecih se je vkrcalo približno 15.000 potnikov, od teh je 1600 koristilo popust za prebivalce FJK. Odbornica pa je let opisala kot »storitev teritorialne kontinuitete« in ga tako enačila z leti med Italijo in Sardinijo ter Sicilijo. »Nekdo ji mora povedati, da Trst ni otok,« je ob tem zabrusila Massolino. Statistike pa pravijo, da leti sploh niso zapolnjeni, saj je na vsakem v povprečju po 50 potnikov.

