Vlamljal je v gostilno, zalotil ga je gostinec

V neposredni bližini Velikega trga in tržaške mestne hiše je v noči a četrtek prišlo do poskusa vloma v tamkajšnjo gostilno Hostaria Malcanton. Zgodilo se je nekaj čez polnoč, ko je upravitelj zaklenil vrata gostinskega obrata. Takrat pa je zališal brcanje v steklena vhodna vrata in zvok razbitega steklo.

Vlomilec je v rokah držal telefon, verjetno je bil v stiku z drugo osebo, ki je pazila, da se ne bi kdo približal gostilni, je za več tržaških medijev povedal upravitelj Hostarie Malcanton Eugenio Deganuto. Dejal je tudi, da ni takoj razumel, kekšne namene je imel vlomilec. Zdelo se mu je preveč čudno, da bi nekdo v mestnem središču in ob prisotnosti številnih varnostnih kamer tvegal za poskus kraje slabih 120 evrov iz blagajne. Ker se je bal napada vlomilca, je poklical na interventno številko 112 in medtem v roke vzel kuhinjski nož. A vlomilec jo je popihal, ko ga je gostilničar nagovoril. Po besedah Deganuta naj bi bil svetle polti in oblečen v črna oblačila. Na prizorišče vloma so takoj zatem prišli karabinjerji, ki pregledujejo posnetke varnostnih kamer, da bi ugotovili identiteto storilca.