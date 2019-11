Vloga Trsta spričo novih geopolitičnih premikov

Trideset let po padcu Berlinskega zidu se za Trst odpirajo nova obzorja, vendar mora italijanska politika to razumeti in primerno podpreti. Da lahko Trst zaradi režima mednarodne proste luke lahko odigra določeno vlogo tudi v okviru scenarija nove hladne vojne zaradi carinskega spora med Združenimi državami Amerike in Kitajsko, so razumeli pri italijanski reviji za geopolitiko Limes, ki je Trstu posvetila precej prostora v svoji najnovejši številki. Ob izidu le-te so 18. novembra popoldne v polni dvorani Saturnia na tržaški Pomorski postaji o položaju in vlogi Trsta v širšem geopolitičnem smislu razmišljali urednik revije Lucio Caracciolo, znanstveni svetovalec Dario Fabbri, slovenski geopolitični analitik Laris Gaiser, predsednik Koordinacije tržaških pristaniških delavcev Stefano Puzzer, predsednik pristaniškega sistema za severni Jadran Zeno D’Agostino in predsednik tržaškega združenja špediterjev Stefano Visintin.

Srečanje je priredil tržaški Limes klub, pri čemer je ob predstavitvi splošne geopolitične slike zadnjega obdobja s spori med ZDA, Rusijo in Kitajsko in ugotovitvi, da je Evropa še vedno najpomembnejša celina na svetu prišlo do razmišljanja o položaju Trsta v okviru teh geopolitičnih premikov. Trst lahko odigra določeno vlogo, z zapiranjem sveta in posledičnim upadom trgovskega prometa je treba na prostocarinskih območjih pristanišč razvijati proizvodne in industrijske dejavnosti, pri tem pa se mora italijanska vlada zavedati prisotnosti in pomena Trsta ter mu pomagati s podpiranjem statusa mednarodnega prostocarinskega pristanišča in zagovarjanjem le-tega znotraj Evropske unije.

Drugače so predstavniki organizatorjev na srečanju posredovali pozitivno vest, da napredujejo priprave na mednarodni posvet o geopolitiki morja, ki bo v Trstu v prihodnjem letu.