Vložili podpise za zakonski predlog o samomoru z zdravniško pomočjo

Danes dopoldne so aktivistke in aktivisti kampanje Liberi subito v deželnem svetu Furlanije - Julijske krajine vložili 8266 podpisov za istoimensko ljudsko zakonodajno iniciativo. Predlog deželnega zakona ne uvaja t.i. asistiranega samomora, saj imajo pacienti z neozdravljivimi patologijami po razsodbi italijanskega ustavnega sodišča iz leta 2019 zanj že pravico. Predvideva le jasne postopke in časovnice za koriščenje pravice do samomora z zdravniško pomočjo.

Ker obstaja o tem le razsodba brez zakona oz. pravil, ki bi jasno zarisala postopke in časovnice, se je večkrat zataknilo. Tak je bil primer Tržačanke Anne, ki je morala čakati 280 dni, da je zdravstveno podjetje Asugi sprožilo postopek za izpolnitev njene želje. Pobudniki upajo, da se bodo z novim deželnim zakonom postopki skrajšali in da ne bo nihče moral več toliko čakati na dostojno smrt in konec trpljenja.

V deželni palači bodo preverili ustreznost zbranih podpisov in število, presodili bodo tudi, če je predlog v deželni pristojnosti in skladen z ustavo. Zatem bo na vrsti politična razprava v deželnem svetu.