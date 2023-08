Voda dosegla cerkev v Štivanu

Obilno deževje je zlasti v petek povzročilo težave tudi na našem koncu in to zlasti v devinsko-nabrežinski občini.

Lorenzo Celic in Mitja Petelin sta se danes odpeljala tudi do Štivana, kjer se je voda zadrževala pred cerkvijo. Da se to večkrat dogaja ob takem deževju je potrdil Petelin in namignil, da voda kar sama odteče v kratkem času – stanje pa bodo tekom dneva nadzorovali. »Reka Timava je res močno narasla, vendar ni prekoračila bregov,« je pomiril Petelin, medtem ko je njegov kolega Celic opozoril, da so bregovi novi oz. so bili utrjeni pred kakim letom in ni razlogov za skrb. Rešuje nas tudi morje, kamor odteka reka, je dodal.