V Ulici Flavia di Stramare, kjer so se ob močnejših padavinah pogosto pojavljale poplave, so danes delavci Občine Milje in podjetja Italspurghi počistili obcestni kanal. Odstranili so naplavine, gramoz in drugi material, ki so ovirali nemoten pretok, pri čemer je voda pogosto preplavljala cestišče. Na mestu so bili tudi lokalni policisti, ki so uravnavali promet.