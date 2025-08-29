Voda zalila ceste v Bregu

Močnejše padavine povzročajo danes dopoldne večje težave na območju občine Dolina. Voda je na različnih predelih zalila cestišče. Popolnoma je zajela marsikatere avtomobile, opaziti je bilo le njihove strehe. Na delu so gasilci.

Na cesti za Prebeneg se je usul plaz in so jo zato zaprli za promet. Začasno so zaprli tudi pokrajinski cesti SP11 in SP13. Podjetje za javni potniški prevoz Trieste Trasporti je sporočilo, da avtobusi št. 40 in 41 ne bodo vozili v Prebeneg in Mačkolje.

V Boljuncu je od polnoči do 12. ure padlo 132 litrov vode na kvadratni meter: taka količina vode običajno pade v mesecu dni. Po radarski sliki bi bil podatek lahko podoben v večjem delu Brega. Šlo je za nalive, ki so nastajali ob okrepljenih in zelo vlažnih jugozahodnih tokovih.