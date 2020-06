Vodnjanski skvadristični letak nikakor ni bil edini

Izvirnik letaka poveljstva fašističnih skvadristov v istrskem Vodnjanu, v katerem se najstrožje prepoveduje uporabo »slovanskega jezika« in o katerem Unija Istranov trdi, da je ponaredek, se do trenutka, ko se piše omenjeni članek, še ni našel, preslikanega pa se ga najde marsikje, sploh pa ni edini letak, ki je prepovedoval rabo slovenskega in hrvaškega jezika oz. zapovedoval izključno rabo italijanščine.

Če pa se omejimo le na letake oz. lepake, tisti iz Vodnjana sploh ni edini te vrste: obstajajo namreč še drugi lepaki, ki pričajo o preganjanju slovenščine in hrvaščine oz. o določbi, da je treba uporabljati samo italijanski jezik. Z Odseka za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice v Trstu so prijazno posredovali nekaj, med katerimi sta fotokopija in tudi izvirni letak. Slednjega najdemo npr. tudi v ponatisu publikacije italijanskega protifašističnega gibanja Giustizia e libertà Il fascismo e il martirio delle minoranze - Fašizem in zatiranje manjšin. Izvirnik je izšel leta 1933, leta 2004 pa je za ponatis poskrbel Odbor za proslavo bazoviških junakov pri NŠK. V obrazložitvi pod sliko med drugim piše, da so napis natisnili v tržaški tiskarni Moderna in da ni bilo treba plačati davčnega koleka, če je bil obešen na javnem prostoru (v trgovini, gostilni, uradu idr.).