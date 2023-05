Vodovoda bosta čezmejno povezana

Voda je združila tržaško pokrajino in slovensko Istro. Včeraj sta upravljavca vodnih storitev v Trstu, AcegasApsAmga, in v slovenski Istri, Rižanski vodovod Koper, vzpostavila ponovno povezavo med obema vodovodnima sistemoma, kar omogoča pretok vode v obe smeri in s tem medsebojno pomoč upravljavcev v primeru potrebe na katerikoli strani. V prihodnje pa naj bi med vodovodnim sistemom Kopra in Trsta zgradili novo povezavo čez Škofije.

Direktorja podjetij sta na sedežu družbe AcegasApsAmga v družbi predstavnikov lokalnih oblasti z obeh strani meje podpisala pogodbo o začetku delovanja povezave med Elerji in Korošci, skozi katero lahko teče 15 litrov vode na sekundo, kar utegne v poletnem obdobju pomanjkanja vode omiliti predvsem težave v okoliških vaseh.

Za izvedbe projekta povezave obeh vodovodov je bila kot točka izmenjave določen rezervoar AcegasApsAmga Castelliere (Gradišče), ki se nahaja na območju Korošcev v miljski občini. Kot so povedali, je bilo mogoče na tem mestu s sanacijo cevovoda in namestitvijo ventilov za upravljanje namestiti tudi dvosmerni merilnik pretoka, ki bo meril količino vode oddano iz enega vodovodnega sistema v drug sistem. Od tu vodi cevovod premera 20 cm v dolžini 800 metrov (250 na italijanskem in 550 na slovenskem ozemlju) in se priključi na slovenski vodovod pri Elerjih v občini Koper. Čezmejno sodelovanje pa ni omejeno le na infrastrukturo, pač pa so se povezali tudi tehniki obeh vodovodnih podjetij pri načrtovanju ukrepanja ob izrednih razmerah.

