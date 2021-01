Vodstvo Delavskih zadrug oproščeno

Vodstvo Delavskih zadrug (Cooperative Operaie) je oproščeno krivde za stečaj podjetja. Tako je odločilo sodišče v Trstu, ki je presodilo, da takratni generalni direktor Pierpaolo Della Valle in dva člana nadzornega odbora Rodolfo Pobega in Tiziana Seriau niso krivi za bankrot in poneverjanja računovodskih bilanc, ker kaznivega dejanja ni bilo. Sodišče je trojico oprostilo tudi obtožb, da niso pravočasno prijavili stečajni postopek. Tudi v tem primeru so sodniki odločitev utemeljili z argumentom, da v zadevi ni bilo elementov kaznivega dejanja.