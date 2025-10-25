Vojaški ladji Trieste bodo jutri predali bojno zastavo

Pred tržaškim Velikim trgom bodo jutri, ob 71-letnici priključitve Trsta Italiji, slovesno predali namenu večnamensko amfibijsko ladjo Trieste, največje plovilo italijanske vojne mornarice. Ob 11.30 bo na sporedu svečana predaja bojne zastave na krovu 47-metrske ladje. Slovesnost prireja poveljstvo italijanske vojne mornarice. Slišati bo topovske salve, počilo naj bi tudi danes, ko bodo vaje za jutrišnje slavje.

Občina Trst obvešča, da bodo danes in jutri veljale prometne omejitve. Med 9.30 in 13.30, bo tržaško nabrežje zaprto za vozila med Trgom Tommaseo in Ulico Mercato Vecchio. Jutri med 6. in 16. uro bo prepovedana tudi plovba pred Velikim trgom.