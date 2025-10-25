VREME
Vojaški ladji Trieste bodo jutri predali bojno zastavo

Del tržaškega nabrežja bo danes in jutri med 9.30 in 13.30 zaprt za promet, v nedeljo bo prepovedana plovba pred Velikim trgom

Spletno uredništvo |
Trst |
25. okt. 2025 | 10:30
    Večnamenska amfibijska ladja Trieste je največje plovilo v floti italijanske vojne mornarice( Fotodamj@n )
Pred tržaškim Velikim trgom bodo jutri, ob 71-letnici priključitve Trsta Italiji, slovesno predali namenu večnamensko amfibijsko ladjo Trieste, največje plovilo italijanske vojne mornarice. Ob 11.30 bo na sporedu svečana predaja bojne zastave na krovu 47-metrske ladje. Slovesnost prireja poveljstvo italijanske vojne mornarice. Slišati bo topovske salve, počilo naj bi tudi danes, ko bodo vaje za jutrišnje slavje.

Občina Trst obvešča, da bodo danes in jutri veljale prometne omejitve. Med 9.30 in 13.30, bo tržaško nabrežje zaprto za vozila med Trgom Tommaseo in Ulico Mercato Vecchio. Jutri med 6. in 16. uro bo prepovedana tudi plovba pred Velikim trgom.

