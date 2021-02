Vojašnice ni več, območje pa sameva

Mimoidoče danes nagovarja velika praznina sredi visokih stanovanjskih blokov. Kakor da bi padel meteorit, se luknja razteza v samem središču živahnega Rojana. Dolga desetletja je v Ul. Montorsino stala vojašnica prometne policije Emanuele Filiberto. Območje pred tržaškim sedežem Glasbene matice že dolgo sameva. Poslopje so začeli rušiti junija 2017, ko je tržaški župan Roberto Dipiazza oblečen v modri delavski »trliž« prvič simbolno udaril s krampom. Da je šlo za posebno slovesen in težko pričakovan trenutek, je poudarjala tudi fanfara bersaljerjev.

Predstavniki liste Futura so včeraj tu sklicali tiskovno konferenco. Nekdanja vojašnica je zanje pravi simbol vseh številnih opuščenih krajev v obrobnih mestnih četrtih, ki čakajo na boljše čase. »Zamisel, da bi območje korenito preuredili, sega nazaj v leto 2002. Na približno 7.700 kvadratnih metrih bo stal vrtec, ki ga bo obiskovalo 60 malčkov. Okoli njega se bo razprostiral park, predvideno pa je še podzemno parkirišče. Sprva se je govorilo o stotih parkirnih mestih, ki pa so se s časom razpolovila,« je spomnil pokrajinski koordinator Michele Sacellini. Tržaški župan Roberto Dipiazza je dolgo ponavljal, da bodo to postala zelena pljuča Rojana, je še dodal. Območje nekdanje vojašnice bi se moralo preleviti v družabno stičišče, kjer se prebivalci lahko srečujejo in skupaj preživljajo prosti čas. Čeprav bi morali dela zaključiti julija lani, se ta še niso začela, je povzel županski kandidat Franco Bandelli. Novembra so objavili razpis za izvajalca del.