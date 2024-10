Volitve v ZDA: Razlike med spoloma nikoli tako očitne

Med tržaškimi študenti je zanimanje za izid predsedniških volitev v Združenih državah Amerike veliko. To dokazuje naval študentk in študentov, ki je v torek preplavil predavalnico glavnega poslopja Univerze v Trstu, kjer sta oddelka za politične in humanistične vede priredila posvet na to temo.

Popoldan so sooblikovali moderator Federico Donelli, profesor političnih ved Giuseppe Ieraci, profesor angloameriške literature Lenoardo Buonomo ter profesorica ameriške zgodovine Elisabetta Vezzosi.

V ospredju so bile med drugim spremenljivke volitev. Ena od teh je nedvomno raven izobrazbe, druga pa etnična pripadnost. Dva ključna demografska sloja bosta arabski in portoriški. Prvega bo za glasovanje proti demokratom motivirala Palestina, drugi pa bi lahko masovno glasoval proti Trumpu zaradi njegovih rasističnih nastopov do Portoričanov. Harris bo morala prepričati moške, Trump pa ženske. »Gender gap«, razlika med političnimi preferencami spolov, ni bil nikoli tako velik, lahko povzamemo.

