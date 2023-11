Vonj čokolade vabi na Trg sv. Antona

Omamne vonjave vabijo mimoidoče v šotor 14. sejma čokolade CioccolatiAmo, ki je včeraj zaživel na Trgu sv. Antona. Čokoladni mojstri iz cele Italije bodo do jutri med 9. in 21. uro ponujali obiskovalcem svoje umetnine in vodili delavnice za otroke in odrasle.

»Začeli smo pred dvajsetimi leti z večjim sejmom, ki je zasedal trg in stranske ulice, a kljub uspehu smo se kasneje odločili za bolj specifično ponudbo. V Trst pripeljemo samo nagrajene čokoladne mojstre, ki so s svojimi izdelki prepoznavni v širšem prostoru,« je na včerajšnjem odprtju povedal Vincenzo Rovinelli iz podjetja Flash, ki sejem organizira. Z veseljem se na Trg sv. Antona vrača čokoladni mojster Francesco Mengi iz čokoladarne Cioccolateria Veneziana, »ker nas ljudje vsako leto pričakujejo. S svojim navdušenjem podprejo naše delo, katerega uspeh je odvisen od kakovosti proizvoda in inovativne ponudbe. Čokolada je užitek, privlačnost in lepota.«