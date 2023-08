Vozil brez vozniškega dovoljenja in tehničnega pregleda

Lokalna policija je pred nekaj dnevi v Ulici Rossetti izvajala kontrole na cesti z napravo TargaSystem, s katero pregledujejo registrske tablice avtomobilov in tako ugotovijo, če gre za ukradene avtomobile, če imajo zavarovanje in tehnični pregled. Ravno zaradi tega so ustavili avtomobil mercedes CLA200, ki ga je vozil 39-letni K.X. kosovskega porekla.

Moški je lokalnim policistom pokazal vse dokumente razen dovoljenja za bivanje, za katerega je trdil, da ga nima pri sebi. Na prvi pogled je zgledalo, da so vsi veljavni, a so lokalni policisti kaj kmalu ugotovili, da bi bilo vozniško dovoljenje lahko ponarejeno. Zato so moškega odvedli na policijsko postajo, kjer so se prepričali, da ima dovoljenje za bivanje, istočasno pa so v laboratoriju, v katerem pregledujejo ponarejene dokumente, pregledali njegovo vozniško dovoljenje.

Ugotovili so, da jeponarejeno. Moškega so zato oglobili zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja in ker je vozil avtomobil brez tehničnega pregleda.