Lokalni policisti so v Trstu zasačili moškega, ki je vozil svoj avtomobil, kljub temu da so mu pred 12 leti odvzeli vozniško dovoljenje in ga od takrat ni nikoli več pridobil. 50-letnika iz Vidma so ustavili med običajno kontrolo in naleteli na »presenečenje«, so danes sporočili. Naprtili so mu 5000 evrov upravne kazni in zasegli vozilo.