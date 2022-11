Vozni red treh avtobusnih povezav na Krasu prilagodili šolarjem

Z včerajšnjim dnem, 2. novembrom, so vozni red treh avtobusnih povezav na Krasu prilagodili potrebam šol in družin, je sporočila Občina Trst. Do dogovora je prišlo po posvetovanju pristojnih odbornic Nicole Matteoni in Sandre Savino s predstavniki podjetja Trieste Trasporti. Za spremembe sta zaprosili ravnateljici večstopenjskih šol z italijanskim oz. slovenskim učnim jezikom Raffaella Novel in Mara Petaros po pozivu Dežele FJK, naj sporočita morebitne spremembe urnikov v primerjavi s preteklim covidnim šolskim letom.

Avtobus št. 4

Po novem bo z Opčin odpeljal ob 13.50, torej deset minut kasneje kot doslej

Avtobus št. 42

Progo avtobusa, ki odpelje ob 7.30 s Proseka in vozi mimo Repna in Cola do Opčin, so podaljšali do šole v Banih

Avtobus št. 51

Obdržali so jutranjo vožnjo, ki ob 6.55 odpelje z openske Mandrije (Ul. Carsia) in so dodali novo vožnjo ob 6.40.

V zgodnjih popoldanskih urah so dodali novo vožnjo s Trga Libertà ob 14.55.

Avtobusi, ki z openske Mandrije odpeljejo ob 13.20, 14.20 in 15.55, bodo po novem odpeljali sedem oz. pet minut kasneje, in sicer ob 13.27, 14.25 in 16.00.