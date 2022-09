Voznikov premalo, kilometrov pa preveč

Kadrovska podhranjenost, pomanjkanje poviškov na plačah in povečanje delovnih zadolžitev je le nekaj težav, s katerimi se soočajo zaposleni pri tržaškem podjetju javnega prevoza Trieste Trasporti (TT). Sindikati FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA CISAL, UGL in USB so v petek zvečer napovedali začetek stavkovnih aktivnosti in zamrznitev odnosov z vodstvom.

V zgodovini podjetja se menda še nikoli ni zgodilo, da bi se vsi sindikati složno odločili za tak korak, a po njihovem mnenju je bila mera tokrat polna. »Da bi okrepili kader, so v podjetje povabili zunanje sodelavce za kritje štirih izmen, kar nikakor ne pripomore k izboljšanju delovnih pogojev,« je povedal David Žerjal, voznik in član deželnega vodstva sindikata FIT CISL. Pojasnil je, da voznikov primanjkuje tudi drugje, »saj gre za naporen poklic, ki ni primerno plačan. Vozniki morajo prestati zahtevno psihološko in zdravstveno testiranje. Od 15 kandidatov jih po pregledih ostane manj kot pet. Odgovornosti na cesti je veliko, pomoči policije ali drugih pristojnih za red na cestah je premalo, saj so tudi njihove vrste podhranjene.«

Žerjal je dodal, da bi podjetje delovalo v dobrih razmerah, če bi v njem bilo zaposlenih še najmanj 30 voznikov, saj se je zalogaj dela oz. kilometrov, ki jih morajo tržaški avtobusi prevoziti, v zadnjih letih povečal. S tem se je zvišalo tudi število nadur, ne pa voznikov. »Obratno. V srednji in južni Italiji so pred kratkim razpisali nova delovna mesta v podjetjih za mestni potniški promet, zato se je marsikateri voznik, ki se je pred leti zaposlil daleč od doma, odločil, da se približa rojstnemu kraju. Teh še niso nadomestili, podobno kot se dogaja z upokojenci,« je še dodal.

Da bi mlade spodbudila, naj izberejo ta poklic, je Dežela FJK ustvarila projekt Driver Academy.