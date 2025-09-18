»Vprašajmo se, zakaj in kako nas lahko spoznajo«

Vodeni ogledi, razstave, predstavitve knjig, gledališke predstave ... Vse to in še več bo tudi letos ponujal festival Slovencev v Italiji Slofest, ki ga prireja Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) v sodelovanju s številnimi partnerji, in se danes uradno začenja s programom za osnovne in prvostopenjske srednje šole. Dogajalo se bo na več lokacijah, središče Slofesta pa bo na Borznem trgu, kjer se bodo do sobote predstavila številna slovenska društva in organizacije.

Kakšni so obeti letošnje, sedme izvedbe Slofesta in kako se tudi ta v koraku s časom spreminja, smo vprašali predsednico ZSKD Živko Persi.

Lahko bi rekli, da bo letošnji Slofest – Slofest mladih. Poudarek na ponudbi za šole in mlade bo namreč še večji kot običajno. Kako to?

Izhajali smo predvsem iz dejstva, da če ne bomo nagovarjali mladih, se bodo določene informacije, tako kot določena znanja, izgubile. Menim, da se ne smemo samo pritoževati nad tem, da nas Slovence v Italiji ne poznajo, in to še posebej v Sloveniji. Vprašajmo se tudi, zakaj in kako nas lahko spoznajo. Zato smo pomislili, da je morda najlažja pot ta, da stopimo do šol, tudi do tistih iz Slovenije, in jim ponudimo neke pakete. Morda pa potem ne bo več presenečenje, da živimo Slovenci tudi v Italiji, da imamo tu slovenske šole, društva itd. Datume Slofesta smo zato spremenili. Potekal bo v četrtek, petek in soboto - ne pa več v nedeljo - in imeli bomo dan več na razpolago, zato da pridemo do čim več dijakov oziroma učencev in profesorjev.

Poleg tega so mladi trenutno lepo vpeti v našo skupnost. Mladi so prisotni, aktivni in razmišljujoči, mogoče pa se tega premalo zavedamo. Veliko pobud za sodelovanje je prišlo od ustanov, v katerih so mladi protagonisti. Tako da imamo mlade med občinstvom in pa tudi med soustvarjalci dogodkov.

Kako pa ste prišli v stik s šolami iz Slovenije?

Pri tem nam je bil v veliko oporo Generalni konzulat Slovenije v Trstu. Sestali smo se enkrat februarja in usmerili so nas, kam naj pošljemo svojo ponudbo.

Ste z njihovim odzivom zadovoljni?

Z odzivom slovenskih šol smo zelo zadovoljni, obiskalo nas bo 1500 dijakov in učencev iz Slovenije. Številke so zelo visoke in nas zelo razveseljujejo. Je sicer za tem velik organizacijski zalogaj, verjamem pa, da ubiramo pravo pot.

Kateri dogodki so vzbudili največ zanimanja na drugi strani meje?

Največ zanimanja je za vodene oglede po slovenskem Trstu, to prav gotovo. Med drugim ugotavljamo, da ga, tako kot nas, ne poznajo. Z nami bo sodelovalo več vodnikov, saj smo morali zaradi velikega povpraševanja podvojiti oziroma potrojiti ponudbo za slovenske šole, kar se tiče ogledov slovenskega Trsta. Zanimanje je tudi za dogodke, ki jih ponujajo naše dramske skupine, za konference o slovenski narodni skupnosti, ki bodo potekale v Narodnem domu, že sam Narodni dom pa v obiskovalcih iz Slovenije priteguje veliko pozornost.

Učencem in dijakom pa seveda ponujamo tudi informacije o razstavah, ki so po mojem vredne ogleda. Med temi sta razstava o Avgustu Černigoju s sopotniki in učenci, ki je na ogled v dvorani Umberto Veruda, in razstava Umetnost in ravnovesje uma v občinski galeriji Arturo Fittke, ki jo ponuja kolektiv naših mladih umetnikov.

Ponudba je obsežna in dejansko bodo nekatere šole iz Slovenije z nami vse do popoldneva. Naj povem še, da nam cestne zapore in težave v prometu ob prehajanju meje niso pomagale. Nekatere šole so iz logističnih razlogov tudi odpovedale obisk, nazadnje pa je napovedana udeležba iz Slovenije na Slofestu vseeno presegla pričakovanja.

Katerega dogodka se najbolj veselite?

To je res zahtevno vprašanje. Osebno gledam na celoten Slofest kot dogodek in še najbolj se pravzaprav veselim lepega vzdušja, ki se ustvari ob konstruktivnem sodelovanju med raznimi ustanovami. Letos so med temi tudi šole in to po svoje odpira tudi neke nove vsebine oziroma oblike sodelovanja. Vsekakor težko izpostavim posamezen dogodek, teh je med drugim zelo veliko. Tisti, ki sodelujejo pri Slofestu, vedo, da se med nami ustvari prijetno in spodbudno vzdušje in da je to kot praznik. Slofest pa je lep prav zaradi tega.