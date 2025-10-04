Vprašljivo ravnanje tržaškega rabina

Ko se je včeraj dopoldne večtisočglavi sprevod sindikata CGIL, dijakov in študentov spustil izpred Ljudskega vrta po Ulici Battisti v Trstu, je blizu sinagoge naletel na rabina Alexandra Melonija. Ali bolj pravilno, nanj so naleteli tisti, ki so v rokah nosili glavni transparent z napisom »Stop massacro a Gaza« (Ustavimo masaker v Gazi). Rabin Meloni je stopil do njih in jim zakričal, naj jih bo sram in da se miru ne gradi na tak način. Kateri bi bil pravšnji, ni povedal.

»Užalil je sprevod, zato smo mu zaklicali in tudi z roko pokazali, naj odide,« nam je kasneje povedal eden od udeležencev na čelu sprevoda. Duhovni vodja tržaške judovske skupnosti jim je v zameno pokazal sredinec. In šel dalje. Kasneje je potek sprevoda spremljal z Ulice san Spiridione. In kritiziral gesla udeležencev. Kaj sploh pomeni »free Palestine«, se je spraševal na glas, izpod koga je treba osvoboditi Palestino?