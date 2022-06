Vrača se Bioest

V svetoivanski park se ob koncu tedna vrača festival biološke pridelave in okolju prijaznega vedenja Bioest. Več kot 70 proizvajalcev in okrog 40 društev iz Slovenije, Italije, Avstrije in Hrvaške se bo v soboto in nedeljo predstavilo s stojnicami, tečaji, koncerti, delavnicami in dogodki, posvečenimi ljubiteljem narave, ki zavestno izbirajo okolju prijazni slog življenja.

»Bioest je na svojem področju referenčni dogodek za širše območje,« je v včerajšnjo predstavitev dvodnevnega dogajanja uvedla tržaška podžupanja Serena Tonel, »saj je priljubljen med Tržačani in turisti iz Slovenije in Avstrije. Trajnostni razvoj gre danes tudi skozi biološko pridelavo. Dodana vrednost pa bodo tudi letos društva s prostovoljci, ki si prizadevajo za širjenje okoljevarstvenih vrednot.«

Festival že 28 let organizirajo prostovoljci društva Bioest v sodelovanju s tržaško občino. »Prva leta smo festival prirejali na trgu pri Sv. Antonu,« je spomnil predsednik društva Sergio Senni, »ko ni bilo peš cone in so po njem še vozili avtomobili.

Svet se je medtem spremenil in tudi odnos do okolja ter biološke oz. ekološke pridelave je danes drugačen. Ljudje so dan za dnem bolj pozorni na okolje, zato si zdaj prizadevamo predvsem za širjenje kulture ponovne uporabe predmetov, ločenega zbiranja odpadkov in recikliranja.«

V soboto in nedeljo bo od jutra do večera na petih lokacijah poskrbljeno za odrasle in otroke. Ob stojnicah s hrano, kozmetiko, oblačili in drugimi artikli bodo v parku dopoldne in popoldne potekali tečaji različnih vrst joge in pilatesa, pogovori o družini s strokovnjaki združenja Mamme alla pari, delavnice šivanja in ročnih del iz recikliranih materialov, srečanja iz niza Rojeni za branje in še veliko drugega.