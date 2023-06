Vrača se Bioest s številnimi novostmi

»Letošnja izvedba bo, po pandemiji, še bolj posebna.« Tako sta predstavnika društva Bioest Tiziana Cimolino in Edi Pernici predstavila letošnjo edicijo priljubljenega festivala na včerajšnji tiskovni konferenci v tržaški občinski palači. Z njima je festival predstavila podžupanja Serena Tonel, ki je izpostavila, da je Bioest »festival naravnega in ekološkega, ki ponuja vrsto zanimivih dogodkov na ti temi. Program pa je tudi izobraževalnega značaja in sega od široko zasnovanih smernic dobrega počutja do zdravega in trajnostnega načina življenja.«

Devetindvajseti festival prinaša tudi mnogo novosti. Na voljo bodo denimo tri kuharske delavnice, ena veganske kuhinje, ena presne in ena reciklažne kuhinje. Društvo Trieste senza sprechi bo v soboto, 10. junija, od 10. do 18. ure, priredilo tudi t.i. Swap party, izmenjavo rabljenih oblačil. Vrača se tudi priljubljena pobuda RI-NVASATI, v sklopu katere bodo lahko vrtičkarice in vrtičkarji razkazovali, podarjali ali izmenjevali svoje rastline.

V soboto in nedeljo bodo ob 10. uri na ogled čebelnjaki parka. Tekom dogajanja bo na voljo tudi več delavnic raznih zvrsti joge. V soboto zvečer pa bo ob 19. uri na ogled predstava o migracijah senegalskega ansambla Naatanguè Theatre Da Diol Kadd.

Organizatorji vabijo udeleženke in udeležence, naj, če le možno, pridejo v svetoivanski park z javnimi prevoznimi sredstvi. Na ulicah Valerio in Weiss bo v soboto in nedeljo deloma prepovedano parkiranje, Ulica Weiss pa bo med Ploščadjo Canestrini in Ulico Valerio prevozna le enosmerno (proti Ulici Valerio).

Organizatorji so se tudi spomnili Giuliana Gelcija, dolgoletnega predsednika deželne organizacije ARCI Servizio Civile, ki nas je zapustil marca letos. Bodisi Gelci kot ARCI sta bila vedno prisotna na preteklih izvedbah festivala Bioest.