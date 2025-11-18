Vrača se festival, posvečen migracijam, meji, spominu in identiteti

Od jutri (torka, 18. novembra) do 2. decembra bo v tržaškem gledališču Miela ponovno čas za festival Raz/seljeni (S/paesati), ki praznuje letos 26 let. Kot priložnost primerjanja in debate na temo migracij, meja, spomina in identitete ga v Mieli vsako leto prireja zadruga Bonawentura v sodelovanju z nagrado Luchetta, društvom Tina Modotti, festivalom TriesteBookfest in Slovenskim stalnim gledališčem. Bogat program sestavljajo predstave, srečanja, predstavitve knjig in razstave ustvarjalcev, ki s svojim delom prikazujejo ter interpretirajo današnjo družbo.

Festival bodo uvedli jutri z dvema dogodkoma v sodelovanju z nagrado Luchetta. Ob 20.30 bo na sporedu predstava A come Srebrenica v režiji Simone Gonella. Projekt Roberte Biagiarelli je na mednarodni gledališki sceni priznan kot pričevanje genocida v Srebrenici, ki je pred tridesetimi leti pustil globoko rano sredi Evrope. Pred predstavo, to je ob 19. uri, bodo odprli razstavo grške umetnice Ingrid Kuris (Akis) Io fra di voi, ki je navdih poiskala v grški mitologiji kot izraz preteklosti, simbol sedanjosti in upanje za prihodnost.

Prav tako v sodelovanju z nagrado Luchetta bo jutri ob 17.30 govor o tiskani besedi v zaporih in ženski vlogi na debati Voci oltre il muro: donne e diritto/dovere di raccontare. Gostom v navdih bo časopis Ristretti Orizzonti, ki izhaja v zaporu pri Padovi. Prisotne bodo nagovorili direktorica časopisa Ornella Favero, urednik Elton Kalica, psihiatrinja in predsednica društva Conferenza Basaglia Giovanna Del Giudice, novinarka Fabiana Martini ter izobraževalka Elisabetta Lippolis. Ob 20.30 bo na oder ponovno stopila Roberta Biagiarelli s predstavo Pazi Snajper - Attenzione cecchino v režiji Sandra Fabianija.

Informacije o vstopnicah in programu so na voljo na spletni strani www.miela.it.