Vrača se festival Raz/seljeni

V četrtek se začenja 23. festival S/paesati Raz/seljeni, ki bo do januarja ponudil več dogodkov na temo migracij. Kot običajno festival gledališča Miela sodeluje tudi s Slovenskim stalnim gledališčem. Program je skupaj z akterji včeraj predstavila umetniška vodja niza Sabrina Morena, pozdravil pa je tudi direktor Miele Enzo D'Antona.

Festival se bo začel že v četrtek in petek ob 20.30, ko bo na sporedu predstava Umetne inteligence v wellnessu v koprodukciji italijanskega gledališča z Reke NHK Ivan p. Zajc. Direktor gledališča Giulio Settimo je pojasnil, da gre za komedijo, v kateri pripovedujejo o hipotetični prihodnosti, v kateri človeka nadomesti umetna inteligenca. Posebnost scenarija, ki ga je napisal Giuseppe Nicodemo, je v tem, da ga je pisal z umetno inteligenco, saj je vanj vpletel tudi odgovore, ki mu jih je dajala Alexa. Režijo predstave sta podpisala Sabrina Morena in Giuseppe Nicodemo.

10. oktobra bodo ob 18. uri v gledališču Miela odprli razstavo Shooting in Sarajevo, ki sta jo pripravila Luigi Ottani in Roberta Biagiarelli. Slednja je razložila, da so ta projekt začeli že leta 2015, ko so v Sarajevu fotografirali kraje, od koder so streljali ostrostrelci. Fotografije, ki bodo na ogled na razstavi, pa so zbrane v knjigi Shooting in Sarajevo. 13. oktobra pa bo prav tako v gledališču Miela na sporedu predstava Pazi, snajper, ki jo je režiral Luca Bollero in v kateri bodo prikazali svet ostrostrelcev in moškega in ženske, ki živita v obleganem mestu.

28. oktobra se bo dogajanje preselilo v Kulturni dom v Ulici Petronio. Tam bo v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem (SSG) na sporedu plesna predstava Črna koža, bele maske, ki si jo je zamislila Maša Kagao Knez, režijo pa je podpisala Ivana Djilas. 16. novembra je na programu v SSG-ju plesna predstava Plenir / Se spomniš spomina po koreografiji in konceptu Daše Grgič. Direktor gledališča Danijel Malalan je pojasnil, da je Daša Grgič raziskovala življenje žensk, ki so se s košaro na glavi odpravljale prodajat živila. SSG, ki že od samega začetka sodeluje s festivalom Raz/seljeni, kar si direktor gledališča šteje v čast, bo sodelovalo tudi v dvodelnem projektu Negotova življenja.