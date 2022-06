Vrača se festival ShorTS

Med 1. in 9. julijem bo v Trstu potekal že 23. festival kratkih filmov ShorTS, ki ga prireja združenje Maremetraggio. Večino kratkih filmov bodo predvajali v Ljudskem vrtu v Ulici Giulia.

V gledališču Miela bodo na sporedu dolgometražni filmi, tam bodo podelili tudi nagrade najboljšim igralcem in režiserjem. V Hiši filma, ki se prav tako nahaja v stavbi gledališča Miela in kjer so včeraj predstavili letošnji festival, pa bodo na sporedu kratkometražni filmi namenjeni virtualni resničnosti, tam bodo potekale tudi delavnice o kratkometražcih in virtualni realnosti. Nekatere kratke filme si bo mogoče ogledati tudi na spletni strani www.mymovies.it.Slavnostno odprtje festivala bo na sporedu v petek, 1. julija, ob 21. uri v Ljudskem vrtu. V sklopu večera bodo predvajali kar dvanajst kratkih filmov, dolgih med 4 in 20 minut. Med njimi You can’t automate me, delo slovenske režiserke Katarine Jazbec. V Ljudskem vrtu bodo kratke filme (teh je kar 81) predvajali vsak večer ob 21.15. Vstop je prost.

Istega dne bo v gledališču Miela med 9.30 in 19. uro potekala tudi prva filmska delavnica. Nanjo se je mogoče vpisati na tej povezavi. Tam je na razpolago tudi celoten festivalski program. Zelo zanimiv bo tudi sprehod po poteh filma Boter (Il padrino), ki bo potekal v soboto, 2. julija. Legendarno filmsko delo je izšlo pred natanko 50 leti, nekaj prizorov so posneli tudi v tržaški nekdanji ribarnici. Začetek je predviden pred gledališčem Miela ob 10. uri.