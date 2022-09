Vrača se festival znanosti Trieste Next

Svet v današnjem času zaznamuje razvoj in z njim povezano človekovo dobro počutje. Označujejo pa ga tudi globalni problemi, kot so podnebne spremembe in energetski izzivi. Znanost se danes sprašuje o svojem potencialu in o etičnih mejah. Enajsti festival znanosti in raziskovanja Trieste Next, ki bo potekal med 22. in 24. septembrom, se bo ukvarjal prav s temi tematikami. Letošnji izvedbi so namreč dali naslov Meje znanosti.

Novost letošnjega festivala je v tem, da bo mednaroden. V prvih desetih letih so bila vsa predavanja le v italijanščini, letos pa bo približno 30 odstotkov programa v angleščini.

Med pomembnimi raziskovalci, ki bodo nastopili na letošnjem festivalu, najdemo Nobelovega nagrajenca za kemijo Aarona Ciechanoverja iz Izraela, ki bo spregovoril o etičnih vprašanjih pri medicini. Švedski izvedenec za vodne vire Jan Olof Lundqvist bo govoril o posledicah suše za kmetijstvo in za prehranjevanje.

V sklopu Trieste Next organizirajo naslednji četrtek in petek zjutraj prireditve za šole, v četrtek zvečer pa bo na sporedu tudi koncert orkestra Ceman.

Glavno dogajanje se bo odvijalo na Velikem trgu in Trgu Verdi, nekaj dogodkov pa bo potekalo tudi v gledališču Verdi, Miela, muzeju Revoltella, Urban centru, dvorani Bazlen in dvorani Veruda. Vse tri dni je na programu več kot 80 dogodkov, predavalo bo več kot 300 znanstvenikov, tako da je na tem mestu nemogoče našteti prav vse. Podroben program je na voljo na spletni strani triestenext.it, kjer se je mogoče tudi prijaviti na dogodke, saj je za vsakega potrebna predhodna rezervacija.