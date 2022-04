Vrača se Horti Tergestini

Po dveh letih prisilnega počitka zaradi pandemije (leta 2020 so sejem sicer organizirali spletno) se ob letošnji veliki noči vrača v Trst priljubljeni cvetlični sejem Horti Tergestini, ki je svoj dom dobil v parku pri Sv. Ivanu. Od sobote, 16. aprila, do ponedeljka, 18. aprila, bo park poln različnih cvetlic, ki jih bo razkazalo približno 80 razstavljalcev iz cele Italije, pa tudi Slovenije in obrtniki z Madžarske. Te je izbrala Lili Soldatich. Kot vedno bo na sejmu prostor tudi za obrtnike, ki bodo predstavljali svoje keramične, steklene in lesene izdelke, pa tudi oblačila in dodatke za hišo in vrt.

Poleg tega bo vse tri dni na sporedu veliko spremljevalnih dogodkov v svetoivanskem vrtu vrtnic. Dogodek bo odprl častni gost Francesco Panepinto, občinski funkcionar, odgovoren za parke in drevesa. V soboto bo ob 11. uri govoril na temo Com'è verde Trieste. Le radici e le ali di un patrimonio comune. Popoldne, ob 15. uri pa bosta Giancarlo Carena in Gabriele Pitacco predstavila projekt Kmetijske zadruge Monte San Pantalone Tetti più verdi con solide radici, v sklopu projekta Interreg Diva. Prvi dan bo ob 17. uri zaključila Rita Mazzoli, kuharica, ki svoje jedi predstavlja na saporitablog.it. Publiki bo predstavila tradicionalne tržaške velikonočne jedi.