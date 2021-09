Vrača se izumiteljski Maker Faire

Ta konec tedna se bodo na Velikem trgu zbrali ustvarjalci iz večine tržaških Makerlabov, tehnoloških, raziskovalnih in znanstvenih centrov ter posamezniki z lastnimi izumi in tudi izumitelji iz sosednjih držav. Dogodek Maker Faire Trieste bo letos doživel osmo izdajo, zainteresirani javnosti pa bo omogočil, da jih prek številnih celodnevnih brezplačnih aktivnosti spozna, radovedno razišče njihovo delo ter se aktivno vključi v njihove praktične predstavitve. Tudi letošnji dogodek je brezplačen, obiskovalci pa morajo upoštevati vsa predpisana pravila. Za vstop v šotore bo potrebno covidno potrdilo.

To so napovedali organizatorji prireditve, Občina Trst in Mednarodni center za teoretsko fiziko (ICTP), ki so v družbi satiričnega tandema, ki ga tvorita Maxino in Flavio Furian, obljubili obilico zabave in zanimivo novost, priprave na Nasin hackathon. Kot je dejal eden od glavnih organizatorjev, raziskovalec Carlo Fonda, bo letošnja osma izdaja ponudila raziskovalni piknik, ki se bo osredotočil na vesoljsko znanost in tehnologijo.