Vrača se knjižni festival Besede med prostori

Med soboto in prihodnjim ponedeljkom se v dvorano Xenia grško-pravoslavne skupnosti vrača knjižni sejem Parole tra i luogi - Besede med prostori. Gre za mednarodni dogodek, ki bo povezal založnike, različne organizacije in pisateljska društva iz Slovenije, Italije, Grčije in s Cipra. Sejma se bodo udeležile tudi založba Hart iz Ljubjane ter založbi Slovencev v Italiji, Mladika in Založništvo tržaškega tiska (ZTT).

Že danes o umetni inteligenci

Festival, ki ga založba Vita Activa Nuova prireja drugič, so včeraj predstavili v tržaškem Novinarskem krožku. Spregovorile so predsednica založbe Gabriella Taddei, urednica založbe in umetniška vodja festivala Gabriella Musetti ter Sergia Adamo, ki na fakulteti za humanistične študije Univerze v Trstu poučuje primerjalno književnost.

Festival v dvorani ob grško-pravoslavni cerkvi svetega Nikolaja bodo uradno odprli v soboto ob 11.30. Knjige pa si bo mogoče zagotoviti vsak dan med 10. in 20. uro. Poleg že omenjenih založb bodo knjige ponujali tudi Battello stampatore, Bottega Errante, Germanos iz grškega Soluna, Armida s Cipra, Asterios, Kappa Vu editore, Orto della cultura, QUDUlibri, Tiglio Edizioni in White Cocal Press.

Spored festivalskih dogodkov se bo sicer začel že danes, ob 18. uri bo v kavarni San Marco tekla beseda o uporabi umetne inteligence pri prevajanju. Urednica ZTT Martina Kafol se bo pogovarjala s Francesco Novajra, predsednico evropskega sveta literarnih prevajalcev, Luko Novakom, slovenskim pisateljem, založnikom in prevajalcem, in Cecilio Velenzuela, novinarko in asistentko na fakulteti za tolmače in prevajalce tržaške univerze.

V soboto ob 15.10 bo v dvorani Xenia gostoval Slovenski center PEN in njegov ženski odbor MIRA. Tanja Tuma, Darinka Kozinc in Vesna Mikolič se bodo pogovarjale o vlogi društva PEN pri navezovanju stikov med slovenskimi in italijanskimi literarnimi ustvarjalci.

V soboto bo Trst obiskala tudi »prevajalska zvezda« Sherry Simon, svetovna utemeljiteljica prevajalskih študij bo ob 18.30 predavala o literaturi na jezikovno mešanih območjih Montreala, Barcelone, Prage in Trsta.

V nedeljo ob 10.30 se bodo pesniki in prevajalci Laila Wadia, Miha Obit, Alexandra Zambà, Marijana Šutić, Elisabeth Feller in Crystopher White pogovarjali o sodobnem prevajanju poezije. Za njimi, ob 12. uri, pa bo založba Mladika predstavila prevode poezij Iga Grudna Cuor di poeta. Florilegio di liriche scelte, pod katere se je podpisal prof. Miran Košuta.

Festival bo segel vse do Irana, od koder prihaja novinarka Farian Sabahi, spregovorila bo v nedeljo ob 15.50. ZTT pa bo spet imel glavno vlogo v ponedeljek ob 15.50. Urednica Martina Kafol se bo s profesorico prevajalskih študij na Univerzi v Ljubljani Martino Ožbot pogovarjala o literarnem us tvarjanju na jezikovno mešanem območju in vlogi založbe na križišču jezikov in kultur. Knjižni sejem se bo zaključil v ponedeljek (ob 18.30) s pogovorom o ženskah, literaturi in vojni. Nastopile bodo ukrajinska novinarka Jarina Gruša, Irančanka Farian Sabahi, strokovnjakinja za judovsko književnost Sarah Kaminski in Monica Ruocco, ki na neapeljski univerzi Orientale poučuje arabsko književnost. Ravno feminizem je eden od osrednjih elementov letošnjega festivala, so dejali organizatorji.

Celoten program dogodkov je na voljo na spletni strani www.vaneditrice.it ali na družbenih omrežjih založbe Vita Activa Nuova.