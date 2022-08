Vrača se Maker Faire

Nekoliko potolčen in popraskan, pa vendar še kar aktiven in prisrčen. Robotek R2D2 iz filmov Vojne zvezd, maskota tržaškega festivala domiselnosti in znanstvene ustvarjalnosti Maker Faire Trieste, niti letos ni zatajil in na včerajšnji predstavitvi priljubljenega dogodka na Velikem trgu ves čas zabaval občinstvo in mimoidoče. Deveti festival, ki je lani izgubil predznak mini (ta ga je spremljal prvih sedem let), bo na Velikem trgu mlade in stare navdušence nad znanostjo in tehnologijo vabil v soboto in nedeljo. Vse se bo v soboto začelo ob 14. uri. Na Velikem trgu bo zraslo pravo naselje znanosti in tehnologije, organizatorji dogodka so se odločili, da njegove ulice poimenujejo po zaslužnih znanstvenikih in izumiteljih. Sprehoditi se bo mogoče po Ulici Enrica Fermija, Trgu Plinija Starejšega in Drevoredu Alessandra Meuccija.Naselje bo posejano s paviljoni, v vsakem se bodo predstavljali izumitelji in navdušenci nad znanostjo iz vse Evrope. Poleg udeležencev iz Italije, bodo na festivalu nastopili tudi gostje iz Mojstrane in Kobarida, mogoče si bo ogledati tudi stojnico Hišice Eksperimentov iz Ljubljane. Na stojnici društva Scienza under 18 Isontina bodo nastopili tudi učenci lanskega 2.C razreda nižje srednje šole Ivan Trinko iz Gorice, ki bodo predstavili projekt o reki Soči. Celoten program, ki ga bo sooblikovalo okrog 200 izumiteljev in izumiteljic, ter zemljevid prizorišča najdete na tej povezavi. Dostop do stojnic in ostalih dogodkov je brezplačen in namenjen obiskovalcem vseh starosti.

