Vrača se novinarski festival Link

Trajnostna prihodnost, humanitarna katastrofa in režim talibanov v Afganistanu, pandemija novega koronavirusa, cepilna kampanja ter letošnji športni uspehi »azzurrov«. To je le nekaj tem, ki bodo služile za izhodišče osmega novinarskega festivala Link. Ta se od 2. do 5. septembra vrača na Veliki Trg, v šotor podjetja Fincantieri. »Program bo letos v celoti potekal v živo. Žal smo bili prisiljeni festival, ki se je po navadi odvijal spomladi, zaradi epidemioloških razmer premakniti na september. Kljub vsem težavam pa nam je uspelo povabiti kar 80 gostov,« je na včerajšnji tiskovni konferenci na sedežu tržaškega novinarskega krožka izpostavil Giovanni Marzini, urednik festivalskega dogajanja. Prisotna je bila tudi Tiziana Gibelli, ki je v deželni vladi odgovorna za kulturo.

Podobno kot druga leta pa prihajajo tudi letos v Trst v goste številni znani obrazi, ki krojijo italijansko in mednarodno novinarsko sceno. Naj navedemo le nekatere. Festival bo uvedel odgovorni urednik dnevnika Repubblica Maurizio Molinari, ki bo v četrtek, 2. septembra, ob 19. uri prejel nagrado Testimoni della storia. Dan kasneje bodo Botterijeva ter televizijski voditeljici Emma D'Aquino in Federica Sciarelli ob 12. uri spregovorile o vlogi žensk v novinarstvu. Festival rožnatim kvotam namreč namenja posebno pozornost, organizatorji so pristopili k akciji No woman No panel. Na vsakem srečanju, ki bo trajalo 45 minut, bo tako nastopila vsaj ena ženska. Uro pred triom pa bo ekonomist in predsednik organizacije Last minute market Andrea Segrè prejel nagrado zlati sveti Just. Enako nagrado za posebne dosežke bo prejela tudi sama Giovanna Botteri.

Festivalski program z urniki in navodili za dostop do šotora je na razpolago tukaj. Obvezna je rezervacija vstopnic v trgovini Ticketpoint na Korzu Italije 6. Zaradi protikoronskih ukrepov bo v šotoru le 180 mest, v primeru prostih sedežev bo mogoče vstopnice prevzeti pred šotorom, in sicer najkasneje pol ure pred začetkom dogodka. Obvezna bo predložitev covidnega potrdila.