Vrača se praznik sv. Roka

»Pri ustvarjanju lesoreza uporabiš navadno petdeset, šestdeset ur. Za gabrovškega, ki je bil najbolj zahteven, sem delal sto ur,« je povedal Miloš Kalc, razstavljavec v nabrežinski kavarni Gruden, kjer se je praznovanje sv. Roka v petek začelo z umetniškim dogodkom. Stene društvene kavarne so poleg gabrovškega krasili tudi drugi Kalčevi reliefi, ki upodabljajo pretežno kraške prizore in vasi. Zahtevno tehniko rezanja lesa in gosta na prvem večeru festivala sv. Roka, večdnevne prireditve v organizaciji vaških društev in pod pokroviteljstvom Občine Devin - Nabrežina, Zadružne kraške banke Trst Gorica in Urada za Slovence po svetu, je predstavila Nadja Doljak.

Praznovanje sv. Roka se nadaljuje. Društva vabijo na sledeče dogodke: v ponedeljek se bo večer začel z mašo ob 18. uri, kateri bosta ob 19. uri sledila odprtje razstav Peki in nabrežinske pekarne inČipke, barva, kamen v Kulturnem domu Igo Gruden ter (ob 20.30) podelitev občinskih priznanj ob glasbi orkestra Glasbene matice. V petek, soboto in nedeljo, od 20. do 22. avgusta, se bodo dogodki odvijali na Sokolovem igrišču v Nabrežini. Koncerte in kabaret bo dopolnil turnir odbojke na mivki, ki se bo začel v soboto ob 9. uri.