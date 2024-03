Vrača se priljubljeni cvetlični sejem

»Danes je eksplodirala pomlad.« S to dramatično izjavo tržaške podžupanje Serene Tonel se je včeraj začela predstavitev dvajsete izvedbe sejma Trieste in fiore. Ta bo od sobote, 16. marca, do nedelje, 24. marca, z nazivom Viale in fiore krasil Drevored 20. septembra.

V drevoredu bo razstavljalo približno 40 prodajalcev. Dobršen del, približno trideseterica, bo prodajal cvetje in rastlinje, okrog deset pa druge proizvode, kot so denimo olje in tartufi. Slavnostno odprtje bo v soboto, 16. marca, ob 11. uri. Podelitev nagrade Fiore d’Oro bo točno teden kasneje, v soboto, 23. marca, vedno ob 11. uri. Sejem bo osem dni odprt vsak dan od 9. do 20. ure. Podelitev nagrade bo 23. marca popestrilo tudi odprtje velikanskega velikonočnega čokoladnega jajca. Drevored pa že krasi en del voza, ki je zmagal na letošnjem Miljskem pustu; izdelala ga je skupina Mandrioi.

