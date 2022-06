Vrača se priljubljeni Kriški teden

Po dveletnem prisilnem premoru zaradi pandemije se vrača Kriški teden. SKD Vesna, ki letos praznuje stoletnico rojstva, je v sodelovanju z zahodnokraškim rajonskim svetom, domačo srenjo in Slomškovim društvom pripravilo bogat kulturni in razvedrilni program. Kot v preteklosti bo priljubljeno prireditev v sredo, 15. 6., ob 20. uri v Slomškovem domu uvedla sedma revija Mladi kriški upi. Kriški teden deloma sovpada s praznovanjem domačih zavetnikov sv. Petra in Pavla.

V petek, 17.6., bo Erika Bezin vodila ogled Križa v slovenščini (zbirališče ob 19.30 pred cerkvico sv. Roka), ob 21. uri bo v Domu Alberta Sirka pokušnja domačih vin z Danielom Malalanom-Bokjo in diždejem Kozzijem. Erika Bezin bo v ponedeljek, 20.6. vodila ogled vasi v italijanščini (zbirališče ob 20.uri pri cerkvici sv. Roka), v torek, 21.6., ob 16.30 bo v Slomškovem domu izdelovanje svetoivanskih venčkov z Jadranko Sedmak, ob 21. uri bo v Sirkovem domu nastop skupine Kabaretke.

V četrtek, 23.6., bo pri Procesji ob robu vasi tradicionalni svetoivanski kres, v nedeljo, 26.6., bo v čast vaških zavetnikov po slovesni maši ob 10.30 procesija po vaških ulicah ob spremljavi nabrežinske godbe na pihala. Dan kasneje, v ponedeljek, 27.6., bo ob 21. v Domu Alberta Sirka uri koncert rock glasbe skupine Fiberglas.