Vrh skupine G20 prihodnji teden v Trstu

Tržaško staro pristanišče bo čez teden dni prizorišče vrha skupine G20, ki bo namenjen vprašanju raziskovanja in digitalizacije, predvsem digitalne ekonomije. Od 5. do 6. avgusta bo v našem mestu prisotnih kar 35 delegacij z vsega sveta, od Savdske Arabije do Južne Koreje, Kitajske in Argentine, ki se bodo srečanja udeležile v živo. Veliko držav, med njimi Indija, pa bodo na srečanju sodelovale na daljavo. Koronavirusna pandemija namreč še vedno močno omejuje mednarodna potovanja.

Italijo bodo zastopali minister za inovacijo in digitalni razvoj Vittorio Colao ter minister za gospodarstvo Gaincarlo Giorgetti, ki bosta predsedovala četrtkovemu srečanju, in ministrica za visoko šolstvo in raziskovanje Maria Cristina Messa, ki bo vodila petkov sestanek delegatov. Messa se je na Tržaškem mudila že v začetku julija, ko je obiskala znanstveni park Area na Padričah in srečala predstavnike drugih tukajšnjih znanstvenih inštitucij.

V kongresnem centru v starem pristanišču, kjer bodo zaradi vrha držav za nekaj dni prekinili cepilno kampanjo, bodo voditelji »velikih« debatirali o digitalizaciji mest in podjetij, zeleni in digitalni tranziciji, zakonih za regulacijo robotike oziroma umetne inteligence ter ukrepih za učinkovitejšo zaščito mladoletnih na spletu.

Predstavništva držav, ki bodo sodelovale na vrhu G20, so za svoje sodelujoče delegate ob tej priložnosti rezervirale okoli sto sob v hotelu Savoia na tržaškem nabrežju.

Italija od decembra lani vodi skupino dvajsetih ekonomsko najmočnejših držav v svetu, predsedovanje škornja bo višek doseglo 30. in 31. oktobra, ko se bodo v Rimu sestali voditelji držav članic skupine. Zadnjič se je vrh G20 sestal v Neaplju, kjer so okoljski ministri razpravljali o okolju, energiji in klimatskih spremembah.