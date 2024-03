Vrhunska oljčna olja iz štirih držav v Starem pristanišču

Odprtje oljarskega sejma Olio Capitale danes ni bil obarvano le v zeleno, ampak tudi v rumeno. Marsikatera ženska je namreč ob svojem prazniku dobila v dar mimozo, ki je postala simbol 8. marca. Vse ostalo pa je bilo v znamenju oljk in ekstradeviškega oljčnega olja. Že na samem vhodu so bila postavljena oljčna drevesa, ki so napolnila prostor s tipičnim vonjem.

Ravno tam so lokalne oblasti v družbi državnega sekretarja za kmetijstvo Patrizia Giacoma La Pietre prerezale trak in uradno odprle 16. sejem Olio Capitale, ki je zadnjih nekaj let našel dom v Kongresnem centru Generali v Starem pristanišču.

Sejem, ki iz leta v leto raste in ga organizira lokalna Trgovinska zbornica, je tokrat v mesto pripeljal 220 pridelovalcev ekstradeviškega oljčnega olja iz vse Italije, Slovenije, Avstrije in Grčije. Med njimi so kot običajno tudi nekateri slovenski pridelovalci iz Trsta, med temi Boris Pangerc, Adriana Zeriul s kmetijo Fior Rosso, Rado Kocijančič in Parovel pa se predstavljata na skupni stojnici ERSA.

»Ta sejem je pomemben, ker na njem spoznaš vesoljni italijanski svet najboljših oljk in naprednega oljkarstva,« je prepričan dolinski oljkar Pangerc, ki je s svojo stojnico prisoten skoraj vsako leto. Olio Capitale je po njegovem tudi priložnost za spoznavanje novih prijateljev med ostalimi pridelovalci.

Zraven njegove stoji letos stojnica Društva oljkarjev Slovenske Istre. Ta predstavlja ekstradeviška oljčna olja Slovenske Istre z zaščiteno označbo porekla (ZOP). V društvu imajo 36 proizvajalcev, ki oljčno olje pridelujejo na takšni ravni, da so lahko prejeli tudi ZOP. Med njimi je Iztok Obad iz Dekanov, ki je pojasnil, da so kriteriji, s katerimi pridobijo označbo, zelo strogi.

Sejem Olio Capitale bo odprt še jutri in v nedeljo od 10. do 19. ure. Organizatorji ob spletni prijavi nudijo popust za sejemsko vstopnico.

